سقوط قذيفتي هاون على قرية في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة

2020/08/24 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سقطت قذيفتا هاون على احدى قرى حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .



مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان تنظيم داعش قصف احدى قرى امام ويس ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة بقذيفتي هاون دون وقوع اصابات بشرية .واضاف ان قوة عسكرية شرعت بعملية تمشيط في المنطقة ./انتهى

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