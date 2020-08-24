السفير البريطاني يعلن عن اجتماع لوزير المالية في لندن مع أعضاء مجلس الاعمال العراقي البريطاني

2020/08/24 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال السفير البريطاني ستيفن هيكي ان : وزير المالية علي علاوي، ناقش في العاصمة البريطانية لندن، مع أعضاء مجلس الاعمال العراقي البريطاني عدد من الملفات الاقتصادية.وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: ناقش وزير المالية العراقي وأعضاء مجلس الاعمال العراقي البريطاني كيفية تنشيط الاقتصاد من خلال التجارة والاستثمار وتوفير الوظائف والازدهار وكذلك أتاحة المزيد من الفرص لصالح العراقيين جميعاً./انتهى3

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