رئاسة البرلمان ومفوضية الانتخابات والأمم المتحدة يبحثون تحضيرات إجراء الانتخابات

2020/08/24 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، التحضيرات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المبكرة.



وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اب 2020)، ان "رئيس مجلس النواب عقد اليوم ، بحضور النائب الثاني ورئيس اللجنة القانونية ونائبه، اجتماعا مع أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الأمنية العليا؛ لبحث التحضيرات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المبكرة، كذلك حضر الاجتماع ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق".

واضاف البيان "استعرض الاجتماع الخطوات التي تعمل عليها المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملهم، ومنها تهيئة الموازنة الانتخابية ونقص الكوادر وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمؤسسة وكوادرها، فضلا عن توزيع وإصدار البطاقة البايومترية".

ودعا الاجتماعُ بحسب البيان "المفوضيةَ إلى اتخاذ إجراءات ميدانية تسهم في حلِّ مشكلة توزيع وإصدار البطاقة البايومترية، ومنها تفعيل الفرق الجوالة لزيادة نسبة الحاصلين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوزيعها، كذلك تم بحث إمكانية تنسيق المفوضية مع وزارة الداخلية للاستفادة من بياناتها البايومترية، وإمكانياتها في زيادة عدد المسجلين بايومتريا".

وأكد الاجتماع على "أهمية تنسيق المفوضية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للاستفادة من مشورتها بالإجراءات المتخذة، فضلا عن أهمية إشرافها على عملية الانتخابات المقبلة، لتكون ذات مصداقية، إضافة إلى رقابة المنظمات المعنية بالشأن الانتخابي".

وتابع البيان انه "جرت مناقشة إمكانية التعاون بين المفوضية ورئاسات الاستئناف في المحافظات والكوادر الجامعية في تعزيز الرقابة على مجريات العملية الانتخابية المقبلة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى".

و اكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على "دعم المجلس لعمل المفوضية"، مشددا على "ضرورة حفظ استقلاليتها؛ من أجل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها".

ودعا الحلبوسي المفوضية إلى "تكثيف جهودها من أجل استكمال تحضيراتها لإجراء الانتخابات المبكرة".

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