2020/08/24 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمى الحزب الجمهوري رسميا الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسميا لولاية رئاسية ثانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسميا لولاية رئاسية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).