كربلاء تستضيف اجتماعا لمحافظي وقادة شرطة محافظات الفرات الاوسط

2020/08/24 | 20:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..استضافت محافظة كربلاء،الوم الاثنين، اجتماعا ضم محافظي المحافظات المجاورة لكربلاء إضافة الى قادة شرطة تلك المحافظات لتنسيق العمل و وضع الخطط النهائية لمراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام لهذا العام والاستعداد الأمني والخدمي والصحي لإتمام الزيارة.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمر صحافي على هامش […]

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