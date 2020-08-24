الحزب الجمهوري الأميركي يرشح ترمب رسميا لانتخابات 2020 الرئاسية

2020/08/24 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رشح الحزب الجمهوري الأميركي، الاثنين، رئيس البلاد الحالي، دونالد ترمب، لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 تشرين الثاني 2020.

وحصل ترمب، خلال المؤتمر العام لحزبه في مدينة شارلوت بكارولينا الشمالية، اليوم، (24 آب 2020)، على أصوات 1276 مندوبا جمهوريا من كل الولايات الأميركية، وأصبح ترمب بالتالي مرشحا رسميا من الجمهوريين في انتخابات 3 تشرين الثاني.

ويخوض ترمب معركة انتخابية في 3 تشرين الثاني المقبل لفوز ولاية رئاسية ثانية مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

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