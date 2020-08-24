برشلونة يختار أرجنتينيا آخرا لخلافة ميسي

2020/08/24 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رجحت صحيفة إيطالية، انضمام نجم يوفنتوس، الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا، إلى برشلونة، لخلافة نجم الفريق، ليونيل ميسي، في حال رحل الأخير عن النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة"tuttosport" ، فإن ديبالا، قد ينضم إلى برشلونة، ليكون بديلا لمواطنه ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أن ديبالا البالغ من العمر 26 عاما، لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقده مع يوفنتوس، حيث يطالب براتب سنوي قدره 15 مليون يورو، وهو ضعف ما يحصل عليه حاليا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لا يريد التخلي عن نجمه الأرجنتيني، نظرا لأهميته والحالة الفنية المميزة التي يتمتع بها في الفترة الأخيرة.

وسبق أن ارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر مع الفريق، وقدم مستويات رائعة، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.

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