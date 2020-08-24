وزير التخطيط يعلن تشكيل لجنتين لرسم السياسات العامة للطاقة والأمن الغذائي في العراق

2020/08/24 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، تشكيل لجنتين برئاسة وزارة التخطيط، الأولى تُعنى برسم سياسات الطاقة التي تشمل الكهرباء والنفط والغاز والمصادر الأخرى، فيما تتولى اللجنة الثانية، رسم سياسات الامن الغذائي في البلاد.

وقال النجم في بيان لوزارة التخطيط تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة بصدد اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تسهيل ادراج ومتابعة تنفيذ المشاريع في جميع المحافظات، ووفقا للمعايير التخطيطية والفجوات التنموية، مبينا، ان مبدأ الحيادية والمهنية في العمل سيكون هو المعيار الحاكم في كل ما يتعلق بواقع المشاريع وإدراجها وتنفيذها ومتابعتها.





ودعا النجم منتسبي الوزارة كافة إلى مضاعفة جهودهم، وان يحتكموا للمصلحة العامة وهم يؤدون مهامهم، مشددا على انه لن يسمح باي ضغوط تُمارس بحقهم مهما كان نوعها ومصدرها.

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