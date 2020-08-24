2020/08/24 | 20:07 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 أغسطس 2020 | 07:50 مساءً | عدد القراءات : 24

شابة تنهي حياة رضيعها قبل أن تنتحر شنقا..



لهذا السبب

أقدمت شابة هندية على قتل طفلها الرضيع قبل أن تنتحر شنقا بسبب خلافات مع عائلة زوجها حول المهر.

ونشرت صحيفة “ إنديا توداي إن ”، أن شابة هندية تُدعى فاطمة وتبلغ من العمر 22 عاما، أقدمت على قتل طفلها الرضيع البالغ من العمر 14 شهرا فقط وبعدها قامت بإنهاء حياتها بشنق نفسها داخل منزلها وذلك بسبب تعرضها للضرب والمضايقات من عائلة زوجها بغرض الحصول على مهرها.

وفقا للصحيفة، فقد وقعت الحادثة في منطقة داتا غانج كوتوالي في الهند ، وأفاد رئيس الشرطة برافين سينغ شوهان أن والد الشابة المتوفاة قد تقدم بشكل رسمي ببلاغ ضد أهل زوج ابنته وأفاد أنها دائما كانت تتعرض للمضايقات والعنف الجسدي بسبب رغبتهم في الحصول على مهرها.

وأكد شوهان أن التحقيقات في ملابسات الحادث ما زالت جارية وتم القبض على زوج الضحية فاطمة لاستجوابه وأخذ إفادته في حادث قتل زوجته لنفسها ولطفلها الرضيع.

وينتشر هذا النوع من الجرائم في جميع أنحاء الهند، حيث تتعرض الكثير من السيدات للقتل أو التحريض على الانتحار من قِبل أهل الزوج بسبب قضية المهور حيث تتعرض نسبة كبيرة منهن للتعذيب والعنف والإيذاء النفسي والجسدي وأحيانا للاغتصاب والحرق للحصول على مهورهن، حيث تنص العادات والتقاليد في بعض المدن الهندية على قيام العروس وأهلها بتقديم هدايا باهظة الثمن كالمجوهرات والأموال للعريس وهناك بعض العائلات تدفع جزءا من المهر قبل الزواج وتستكمل الباقي بعد إتمام الزواج ومن هنا تبدأ العروس في التعرض للابتزاز والعنف من أجل استكمال دفع مهرها لأهل زوجها.

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