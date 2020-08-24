العثور على عملة ذهبية عباسية في اكتشاف

2020/08/24 | 20:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن علماء آثار إسرائيليون، اليوم الاثنين، اكتشاف مجموعة من العملات الذهبية الإسلامية القديمة خلال عمليات التنقيب الأخيرة، بالقرب من مدينة يفني بوسط اسرائيل، مشيرين إلى أن العملات تعود للفترة العباسية.وقال المسؤولان في سلطات الآثار الإسرائيلية، ليات نداف زيف، وإيلي حداد، إن "العثور على المجموعة المكونة من 425 قطعة نقدية ذهبية كاملة، يعود معظمها إلى العصر العباسي قبل حوالي 1100 عام، كان اكتشافا "نادرا للغاية".وتتضمن المجموعة، التي اكتشفها متطوعون شباب، المئات من قصاصات أصغر من العملات الذهبية التي كان من الممكن أن تكون بمثابة فئات أصغر. وقال روبرت كول، خبير العملات في سلطة الآثار، إن التحليل الأولي يشير إلى أن العملات تعود إلى أواخر القرن التاسع، والتي تعتبر العصر الذهبي للخلافة العباسية التي سيطرت على معظم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مضيفا "نأمل أن تخبرنا دراسة الكنز بالمزيد عن فترة ما زلنا نعرف القليل عنها."ويعد هذا الاكتشاف من بين أكبر كنوز العملات القديمة التي تم العثور عليها في إسرائيل، بعد أن عثر غواصون هواة في عام 2015 على نحو 2000 قطعة نقدية ذهبية قبالة سواحل مدينة قيسارية القديمة، تعود إلى الفترة الفاطمية في القرنين العاشر والحادي عشر.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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