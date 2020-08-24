2020/08/24 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

التالي

منذ ساعتين

امانة بغداد تباشر بتطوير شارع الطب العدلي وسط العاصمة

منذ 4 ساعات

اتلاف مواد مختبرية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

منذ 5 ساعات

الصحة: علاج 15 ألف مصاب بكورونا بالبلازما منذ بدء الجائحة

منذ 5 ساعات

الوقف السني يعلن إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من ايلول المقبل

منذ 6 ساعات

صحة بابل تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 7 ساعات

التربية: بدء التسجيل لمرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

منذ 7 ساعات

حالتا وفاة و213 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

منذ 9 ساعات

التربية: انهينا الاستعدادات الخاصة بامتحانات الاعدادية

منذ 10 ساعات

تعرف على درجات الحرارة في بغداد والمحافظات

منذ 10 ساعات

امانة بغداد: انطلاق خطة الأمطار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).