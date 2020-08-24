2020/08/24 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبقى السلاح المنفلت الشغل الشاغل لكثير من الكتل السياسية، التي ترى أنه من الضروري جداً السيطرة عليه لإجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن أي ضغوط.

وقال النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، إنه من ضمن تعهدات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في برنامجه الحكومي، حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبتها، وتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات المبكرة.

واضاف أن تطبيق تلك الخطوة قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها في حزيران المقبل، سيوفر أرضية آمنة ونزيهة للناخبين.



مؤكداً أن استعادة هيبة الدولة وفرض القانون ستحققان الكثير من النجاحات للحكومة الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجابري: حصر السلاح بيد الدولة أمر ضروري لإجراء انتخابات نزيهة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجابري: حصر السلاح بيد الدولة أمر ضروري لإجراء انتخابات نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).