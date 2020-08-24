مفوضية الانتخابات تكلف لجنة بفحص أجهزة الاقتراع

2020/08/24 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من اجل فحص أجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها، طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة مختصة بتزويدها بقائمة اسماء الشركات العالمية ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا.

وقالت المفوضية في بيان، إن مجلس المفوضين عمل على تشكيل لجنة لاختيار شركة فاحصة لأجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها، مبينة ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثل عن فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، وستقوم بتقديم قائمة بأسماء الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا ولديها أعمال مماثلة في فحص أجهزة الاقتراع.

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