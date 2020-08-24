إسبانيا تسجل 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/24 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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