صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/08/24 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 438 موزعة كالآتي:أبو غريب ——— 6ابو دشير ——— 12الاسكان ———- 4الاعلام ———— 5البياع ———— 14التاجي ———- 13الحارثية ——— 1الحرية ———- 39الخطيب ——- 5الدورة ———- 11الدولعي ——— 1الرحمانية ——— 2السيدية ——— 21الشالجية ——— 1الشرطة الرابعة ——- 5الشعلة ——— 29الصالحية ——— 3الطارمية ——— 8الطوبجي ——— 4العامرية ——- 1العطيفية ——- 8العلاوي ——— 1الغزالية ——— 5القادسية ——- 2الكاظمية ——- 19اللطيفية ——- 4المحمودية —- 27المعالف ——— 3المنصور ———- 19المواصلات ——- 6الوشاش ——— 7اليرموك ———- 7اليوسفية ——- 1جكوك ———- 1حي الجامعة —— 7حي الجهاد ——— 32حي الخضراء ——- 3حي العامل ——— 8حي العدل ——— 33حي الفرات ——— 4سبع البور ——— 1سويب ————- 3سجن العدالة —— 6ناحية الرشيد ——- 12سكنة جانب الرصافة ——— 18محافظة الديوانية ———- 2محافظة ذي قار ———- 1محافظة بابل ————- 3محافظة كربلاء ———— 1

الشفاء:329الوفيات:5

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