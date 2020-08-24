بالصورة… الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2020/08/24 | 20:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق.

وجاء الموقف كما موضح في الانفوغرافيك :

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