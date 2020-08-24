القبض على عصابة تتاجر بالذهب المزيف في كركوك

2020/08/24 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن القبض على شبكة تتاجر بسبائك الذهب المزيف في كركوك والمحافظات الشمالية .وقال المصدر ان قوة مشتركة تمكنت من القبض على عصابة مكونة من خمسة اشخاص تتاجر بسبائك الذهب والمصوغات الذهبية المزيفة ./انتهى

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