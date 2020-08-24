المحمدي: قانون الانتخابات سليبي طموح العراقيين ولاسيما المستقلين منهم

2020/08/24 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القوى العراقية أنه تم إدراج قانون الانتخابات في الجلسات المقبلة للبرلمان، والكتل السياسية مصرة على إقراره بداية الفصل التشريعي المقبل.

ممثل تحالف القوى العراقية في اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، قال إن هذا القانون سليبي طموح الشعب العراقي ولاسيما المستقلين منهم، حيث انه سيسهم في تغيير كبير في البرلمان المقبل، من خلال اختيار أشخاص مستقلين بصورة مباشرة من قبل الناخب عن طريق الدوائر المتعددة.

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