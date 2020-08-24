دلير: مفوضية الانتخابات لن تستطيع إكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة

2020/08/24 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائب ريزان دلير، عن أسفها لعدم وجود احصائية عامة لتحديد الدوائر الانتخابية وأيضا بسبب السلاح المنفلت.

وأشارت دلير، إلى ان مفوضية الانتخابات لن تستطيع اكمال جميع الاستعدادات خلال الفترة المحددة للانتخابات النيابية المقبلة من قبل الحكومة العراقية.

هذا، ويسعى الكرد الى الحفاظ على المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة، من أجل المحافظة على حصتهم في عدد الوزارات السيادية بالحكومة.

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