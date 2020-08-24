2020/08/24 | 20:23 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لجنة المسابقات: إعتماد اللاعبين تولد 2003 في دوري فرق الشباب لكرة القدم للموسم 2020/2021
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات: إعتماد اللاعبين تولد 2003 في دوري فرق الشباب لكرة القدم للموسم 2020/2021) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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