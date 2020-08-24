شياع السوداني ينعى رجل الأعمال عبدالله عويز الجبوري ويستذكر محطات من العمل المشترك

2020/08/24 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى النائب محمد شياع السوداني، الاثنين، رجل الاعمال العراقي عبد الله عويز الجبوري جراء اصابته بفيروس كورونا.



وقال السوداني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اب 2020)، "نفتقد رجالا مثلك أيها العراقي الأصيل، من اهم رجال الاعمال العراقيين ومهندسيهم، مثابر وصاحب مشاريع افصحت عن نفسها بالاتقان والروعة".

واضاف السوداني ان، الجبوري "نفّذ مشروع المجسرات في ميسان الذي افتتحناه معا عندما كنت محافظا عام 2010 وقد تابعت عمله الذي اتصف بالاخلاص والمثابرة كان من القلة الذين رفضوا شتى انواع الابتزاز والفساد وهكذا عهدته رجلا جادا فما كان مُنَظِراً بل رجل ميداني ماهر مبتكر فنقل التكنلوجيا وانشأ المعامل معتمدا أحدث التقنيات".

واشار "كنتُ متابعاً تنفيذه المدارس الجاهزة التي كان حريصا على إنهاء العمل بها في وقته المحدد على الرغم من عدم منحه مستحقاتها لغاية اليوم في الوقت الذي هرب آخرون بالتخصيصات مقدما!".

وتابع السوداني "لم يكن مجرد رجل أعمال بل كان وطنيا حريصا على النهوض بالعراق فتراه يقدم الحلول إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ويظهر استعداده لتنفيذ شتى المشاريع التي تخدم المواطن"، لافتاً "لن ننسى دعمه العشائر العراقية الأصيلة واهتمامه بجعلها ركنا من أركان ثبات هيبة الدولة".

وذكر السوداني ان "أخر اتصال بيننا قبل أيام كان حديثا عن نيته تنفيذ مشروع جديد يغطي حاجة العراق من تقنيات الري الحديث ومنظومات التنقيط".

وختم السوداني بيانه بالقول: "أعمالك شاخصات دالات على حرصك، رجل الأعمال العراقي المهندس عبد الله عويز الجبوري تغمدك الله برحمته".

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