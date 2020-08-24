فيروس كورونا.. اكتشاف أول حالة من نوعها في هونغ كونع

2020/08/24 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باحثون في هونغ كونغ الاثنين أنهم اكتشفوا أول حالة مؤكدة في العالم لإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

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