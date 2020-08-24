العاملات الفلسطينيّات في المستوطنات ما بين العقليّة الأبويّة والاستغلال الاقتصادي في واقع استعماري - إيمان سعادة

2020/08/24 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إيمان_سعادة “شو اللي خلانا نشتغل العازة، لو معانا مادة كويسة ما بنشتغل”،فطوم، 33 سنة متزوجة وأكبر أولادها لا يزال في الصف السابع الأساسي، من ضمن نساء كثيرات في قرية الزبيدات.



يبدأ المشغل العربي بجمعهن في الصباح الباكر حوالي الساعة الرابعة والنصف، لينقلهن إلى مكان العمل في الأراضي الزراعية التابعة للمستوطنة المحاذية للزبيدات.



وربما الوصف وحده غير كاف للحديث عن معاناة هؤلاء النسوة، ففي كل يوم ينتقلن للعمل ب ......





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