2020/08/24 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاديمير_لينين ترجمة سعيد العليمىالعنوان الاصلى للمقال : الحذلقة فى الحلقات الثورية ف .



ا .



لينينتتسم فترات الثورة المضادة من ضمن ماتتسم به من اشياء اخرى ، بانتشار الافكار المناهضة للثورة ، ليس فى شكلها المباشر والفظ فقط ، وانما فى اشكال اكثر حذقا ، اى ، نمو مشاعر التحذلق فى اوساط الاحزاب الثورية .



يطبق الرفيق مارتوف فى كراسه الاخير الموسوم الاحزاب الثورية فى روسيا مصطلح الاحزاب الثورية على كل من الح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفاهيم النظرية والسياسية وانعكاس امزجة الثورة المضادة فى صفوف الثوريين - فلاديمير لينين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفاهيم النظرية والسياسية وانعكاس امزجة الثورة المضادة فى صفوف الثوريين - فلاديمير لينين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).