كتلة نيابية تتتحدث عن 5 انواع دعم حصل عليها الكاظمي من واشنطن

2020/08/24 | 20:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، الاثنين، حصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على 5 انواع دعم من الولايات المتحدة، خلال زيارته الاخيرة لواشنطن ويوجه دعوة الى المعترضين على هذه الدعم.

وذكر الزرفي في تصريح متلفز تابعه ديجيتال ميديا انا ر تي، اليوم (24 اب 2020)، إن "ترامب عبر عن انسجامه مع مصطفى الكاظمي وباستطاعته التعامل معه وهذا الأمر ينبغي استغلاله لأنه اعتراف بدور العراق حالياً ومستقبليا".

واضاف، أن "الولايات المتحدة قدمت 5 انواع من الدعم للكاظمي خلال زيارته لواشنطن، الأول سياسي داعم لخطوات حكومته الإصلاحية، والثاني امني وهدفه مواصلة الحرب على داعش وتوفير المعلومات الاستخبارية للقوات العراقية، اما الثالث فهو اقتصادي من خلال ما تم توقيعه من عقود في الطاقة والاستثمار، فيما كان الرابع بخصوص دعم الانسحاب خلال 3 سنوات".

واوضح، أن "بنك الصادرات الاميركي فتح أمام العراق باب الاقتراض لتمويل مشاريع الطاقة والكهرباء والزراعة وهذا دعم خامس، وهناك اتفاق على تمويلها بـ 5 مليارات دولار"، مشيرا الى ان "هذا الامر تم توقيعه من قبل وزير الكهرباء العراقي مع شركة ستيلر في واشنطن خلال زيارة الكاظمي الأخيرة".

وتابع، ان "هناك وجهتا نظر، الاولى حزبية تريد تسريع الانسحاب، ووطنية ترى ان من المصلحة بقاء التحالف الدولي لوجود حاجة بسبب خطر الارهاب".

ودعا الزرفي "المعترضين على الدعم الامريكي أن يرفضوه بالطرق السياسية".

واشار الى انه "من غير الصحيح أن يدخل الكاظمي بمواجهة مع الفصائل بسبب في ملف الانسحاب الاميركي، بل يجب أن يكون هنالك حوارا وطنيا بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "من مصلحة العراق التمتع بعلاقات قوية مع اميركا، من أجل حماية اقتصاده وحدوده".

وبشأن قرار البرلمان القاضي بسحب القوات الاجنبية من العراق، أكد الزرفي، أن "الحكومة غير ملزمة به، لأنه قرار وليس قانون يحتم على الحكومة الالتزام به".

وبين الزرفي أن "الزيارة الاخيرة يجب دعمها ودعم ما نتج عنها، وعدم التشكيك بها لأنها من مصلحة العراق"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية بحاجة إلى الدعم من أجل اكمال تعهداتها بإجراء الانتخابات المبكرة وتحسين الاقتصاد ".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد عاد السبت، (22 آب، 2020)، إلى بغداد بعد اختتام زيارته لواشنطن، التقى خلالها عددا كبيرا من المسؤولين الاميريكيين بينهم الرئيس دونالد ترمب.

ا.ح

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