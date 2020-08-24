كوردستان توقف استيراد الطماطم دعما للإنتاج المحلي

2020/08/24 | 20:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المزارعون مرارًا خلال السنوات الماضية، حكومة إقليم كوردستان إلى منع تدفق المنتجات الأجنبية التي يتم إنتاجها محليا

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