وزير التخطيط: 71 توقيعا يجب ان يحصل عليها المستثمر للعمل في العراق

2020/08/24 | 20:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، إن المستثمر في العراق عليه ان يحصل على 71 توقيعا لمنحه اجازة للعمل داخل البلد.

وقال النجم في جلسة نقاشية بمركز الرافدين للحوار، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان السياسة الاقتصادية ينبغي ان تكون المظلة لكل السياسات في البلد، مشيرا إلى أن هناك عوارض بيروقراطية وإجراءات روتينية معقدة تصل الى71 توقيع للحصول على فرصة استثمارية واحدة.

وأضاف أن الدولة العراقية تقيد عمل القطاع الخاص بالبيروقراطية والفساد المستشري والذي يحول دون عمل القطاع الخاص بشكل جيد، أو يقوض تمكنه من المساهمة في رفد القطاعات المختلفة والتي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.

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