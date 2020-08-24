صحة الكرخ: تسجيل 438 اصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

2020/08/24 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاثنين، 438 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.وذكرت الدائرة في بيان تلت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :أبو غريب ——— 6ابو دشير ——— 12الاسكان ———- 4الاعلام ———— 5البياع ———— 14التاجي ———- 13الحارثية ——— 1الحرية ———- 39الخطيب ——- 5الدورة ———- 11الدولعي ——— 1الرحمانية ——— 2السيدية ——— 21الشالجية ——— 1الشرطة الرابعة ——- 5الشعلة ——— 29الصالحية ——— 3الطارمية ——— 8الطوبجي ——— 4العامرية ——- 1العطيفية ——- 8العلاوي ——— 1الغزالية ——— 5القادسية ——- 2الكاظمية ——- 19اللطيفية ——- 4المحمودية —- 27المعالف ——— 3المنصور ———- 19المواصلات ——- 6الوشاش ——— 7اليرموك ———- 7اليوسفية ——- 1جكوك ———- 1حي الجامعة —— 7حي الجهاد ——— 32حي الخضراء ——- 3حي العامل ——— 8حي العدل ——— 33حي الفرات ——— 4سبع البور ——— 1سويب ————- 3سجن العدالة —— 6ناحية الرشيد ——- 12سكنة جانب الرصافة ——— 18محافظة الديوانية ———- 2محافظة ذي قار ———- 1محافظة بابل ————- 3محافظة كربلاء ———— 1الشفاء: 329 الوفيات:5وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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