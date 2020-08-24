بسبب تصريحات لنتنياهو.. الامارات تلغي لقاء مرتقب مع اميركا واسرائيل

2020/08/24 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بان الإمارات ألغت اللقاء المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بشأن صفقة المقاتلات إف 35.

يتبع...

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