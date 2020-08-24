الازمة النيابية: 10% من مصابي كورونا يدخلون مراكز الحجر في العراق

2020/08/24 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو خلية الازمة النيابية النائب فالح الزيادي، الاثنين، بان 10% من مصابي كورونا يدخلون مراكز الحجر الصحية في العراق.

وقال الزيادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اعداد الاصابات في العراق لاتزال مرتفعة مؤكدا بان من 5-10% فقط هم من يدخلون مراكز الحجر الصحي لان المتبقي اوضاعهم مستقرة ويعمدون الى العزل المنزلي لحين الشفاء”.

واضاف الزيادي،ان” العراق ليس امامه سوى تطبيق مبدا الحظر الصحي بكل التزاماته لتجاوز ازمة فيروس كورونا وبخلافه ستبقى معدلات الاصابة مرتفعة جدا مؤكدا بان الرهان الكبير الان على وعي المواطن وتفاعله مع الارشادات الصادرة عن وزارة الصحة في تطويق معدل الاصابة ودفعها للانخفاض”.

واقر الزيادي بان” الحظر الشامل والجزئي لم تاتي بنتيجة والسبب ان الحظر الصحي هو الامثل لان تعطيل الحياة امر صعب ولابد من اعتماد اطر مغايرة تخلق تفاعل ايجابي مع اجراءتت الوقاية وتجعل المواطن شريك في الحلول”.

وكانت معدلات الاصابة في العراق بلغت مستويات مقلقة في الاسابيع الماضية مع تجاوز الاصابات حاجز الـ4 الاف اصابة يوميا.



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