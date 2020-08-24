خبير اقتصادي : إنهاء الفساد والبيروقراطية الحكومية وظاهرة السلاح المنفلت .. بوابة العراق الواسعة للاستثمار

2020/08/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر ان إنهاء الفساد والبيروقراطية الحكومية وظاهرة السلاح المنفلت ..



بوابة العراق الواسعة للاستثمار.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /: ان زيارة الكاظمي لامريكا كانت إيجابية وبالأخص في الملف الاقتصادي والكل ينتظرون تطبيق ما وعد به الجانبان.واكد الاشيقر ان : على الجانب العراقي، إنهاء الفساد والبيروقراطية الحكومية وظاهرة السلاح المنفلت لضمان دخول واسع للاستثمار الى البلاد.واشار الى ان على الجانب الأمريكي حث شركاته للاستثمار في العراق والمساعدة في تحسين علاقات العراق بدول الخليج.مبينا انه : من المبكر تقييم الزيارة لحين اتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع./انتهى3

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