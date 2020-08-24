الصفدي ولافروف يبحثان جهود حل أزمات المنطقة

2020/08/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم محادثات أكدت استمرار العمل على تطوير التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة.وحسب بيان صحفي للخارجية الأردنية، بحث الصفدي ولافروف خلال المحادثات التي تمت عبر الهاتف مسارات زيادة التعاون في مختلف المجالات، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وفي مقدمها الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى وأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة استراتيجية إقليمية ودولية.وأكد الصفدي ولافروف ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عبر مفاوضات جادة وفاعلة، مشددين على دعم الجهود المستهدفة عقد اجتماع للرباعية الدولية أو الرباعية الدولية موسعة لاستئناف الجهود السلمية على أساس القانون الدولي.وبحث الصفدي ولافروف المستجدات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها.وأكدا أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بإشراف الأمم المتحدة خطوة على طريق التوصل للحل المنشود.



واستعرض الوزيران التطورات في الأزمة الليبية، مؤكدين أن لا حل عسكرياً للأزمة، وأهمية تكاتف الجهود لضمان وقف النار وإطلاق مفاوضات سياسية لحل الأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن وحدة ليبيا.



وأكدا أهمية تكريس الاستقرار والأمن في منطقة الخليج العربي وحل الخلافات سياسياً وبما يضمن احترام القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وأكد الصفدي ولافروف التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق حول سُبل تطوير التعاون الثنائي إزاء القضايا الإقليمية./انتهى

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