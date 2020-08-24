تسجيل 30 اصابة بفيروس كورونا بالاردن

2020/08/24 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم 28 إصابة منها محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ بدء الوباء إلى 1639.واشار إلى أن مجموع الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 آب الحالي وحتى اليوم بلغ 320 إصابة فيما سجلت 15حالة شفاء وبقي تحت العلاج 296حالة.



وسجلت حالتا وفاة إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 100 عام ورجل من جنسية عربية وصل المملكة بطائرة خاصة بحالة سيئة.وحول اللقاح الاماراتي ومشاركة متطوعين من الاردن في تجربته، اكد الدكتور جابر ان الاردن يشارك الامارات علميا بـ 500 متطوع ضمن المرحلة الثالثة، ويقوم عدد من خبراء الاوبئة الأردنيين بتقييم اللقاح ومدى تأثيره.وأشار وزير الصحة الاردني الى ان الاردن وقع مع مجموعة شركات بريطانية واميركية وصلت للمراحل المتقدمة في انتاج اللقاح، بالإضافة الى التواصل مع الحكومة الروسية واخذ معلومات كافية حول اللقاح الروسي.وبين الدكتور جابر ان الاجراءات المعتمدة لفتح المطار جاهزة بانتظار قرار على مستوى الدولة، مشيرا الى أن اعتماد تقييم الدول حسب الالوان الاخضر والاصفر والاحمر يتم تحديثه كل اسبوعين حسب الوضع الوبائي في تلك الدول.



وأوضح الوزير الأردني ان الحديث عن مرحلة معينة من مراحل الفيروس غير مهم، فالمهم هو جوهر الاجراءات المتبعة في محاربة الفيروس، مشيرا الى ان الجهود المبذولة والتزام الكثير من المواطنين عمل على تسطيح المنحنى الوبائي مع امكانية الوصول للحالة الصفرية مجددا.



ودعا الدكتور جابر المواطنين الاردنيين الى الامتناع عن المشاركة في التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام تطبيق بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات./انتهى

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