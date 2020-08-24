تسميم أبرز معارضي بوتين.. ميركل تدعو لمحاسبة المسؤولين

2020/08/24 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاثنين، "إنه يجب محاسبة من يقفون خلف تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني".

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