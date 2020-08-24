احباط محاولة تسلل “داعشية” على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/08/24 | 20:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن احباط محاولة تسلل داعشية شمال المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خلية ارهابية تابعة لداعش حاولت التسلل الى قرب احدى نقاط الجيش في اطراف منطقة الهيتاويين شمال العظيم واشتبكت مع جنود بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

واضاف العبيدي،ان” الوضع تحت السيطرة فيما اصيب احد الجنود مؤكدا بان الجنود البواسل صمدوا في مواقعهم والان تجري عملية تمشيط واسعة لتعقب خلية داعش الارهابية”.

وتشهد العظيم بين فترة واخرى عمليات تسلل واستهداف للنقاط الامنية من قبل داعش الارهابي.



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