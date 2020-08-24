النائب الاول لرئيس مجلس النواب يعلن اصابته بـ كورونا

2020/08/24 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، عن اصابته بفايروس كورونا.

وقال الكعبي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة ، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله اولا واخرآ”.

واضاف الكعبي، اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية، كما اطمأن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة بفضله سبحانه وتعالى”.

واختتم الكعبي بيانه، “دعائي من العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل”.





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