2020/08/24 | 21:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراكتفت وزارة الصحة، الإثنين، بتقديم الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في البلاد، دون تقديم قائمة تفاصيل الموقف الوبائي في سابقة أولى منذ بداية أزمة الجائحة.

ونشرت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي صورة تتضمن مجموع الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن، مع حصيلة أعداد المتماثلين للشفاء وضحايا الفيروس.

وقال مسؤول في الوزارة في حديث لـ"الترا عراق"، إن "الوزارة ستكتفي بتقديم هذه المعلومات بشكل يومي دون تقديم قائمة مفصلة بعدد الإصابات والضحايا في كل محافظة، أسوة ببقية دول العالم".

وتضمن المعلومات التي قدمتها الوزارة، تضاربًا في أعداد المصابين الذين ما يزالون يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، والذين بلغت حصيلتهم في آخر موقف وبائي مفصل صدر عن وزارة الصحة، يوم الأحد 23 آب/أغسطس، أكثر من 51 ألف و500 شخص، فيما قالت الوزارة في توضيحها الأخير أن مجموع الراقدين يبلغ 5380 شخصًا فقط.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت في وقت سابق، توجيهًا إلى محافظات البلاد يقضي بمنع إعلان تفاصيل الموقف الوبائي، مؤكدة أن الوزارة الاتحادية هي المعنية فقط بإصدار الإحصائيات الخاصة بفيروس "كورونا"، لكن أغلب المحافظات لم تلتزم بالتوجيه، فيما لجأ بعضها إلى إصدار توضيح يومي عن عدد الإصابات والضحايا بعد إعلان الموقف الوبائي من قبل وزارة الصحة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الوزارة، يوم الإثنين 24 آب/أغسطس، فإن حصيلة الإصابات الجديدة التي سجلها العراق بلغت 3644، فيما بلغ عدد الضحايا 91 شخصًا خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب، الإثنين، إجراء أكثر من 24 ألف فحص مختبري لتشخيص فيروس "كورونا"، وتسجيل 3980 حالة شفاء خلال 24 ساعة.

اقرأ/ي أيضًا:

طفرة مفاجئة لمؤشر الشفاء..



هل تتعّمد السلطات "حرف النظر" عن "الكارثة"؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتوقف عن تقديم تفاصيل الموقف الوبائي للجائحة في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتوقف عن تقديم تفاصيل الموقف الوبائي للجائحة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).