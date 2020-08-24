الكعبي يعلن إصابته بكورونا ويؤكد استقرار حالته الصحية

2020/08/24 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، اصابته بفيروس كورونا.





وقال الكعبي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله اولا واخرآ".

واضاف" اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية، كما اطمأن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة بفضله سبحانه وتعالى".

واختتم الكعبي بيانه بالقول" دعائي من العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل".

وفاء الفتلاوي

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