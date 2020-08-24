نائب يكشف عن تعرض قرية في ديالى الى قصف بالكاتيوشا ويحذر من تدويل القضية

2020/08/24 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، عن تعرض قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية، والتي حصلت فيها مجزرة مسجد مصعب بن عمير لقصف بصواريخ الكاتيوشا ما تسبب في اثارة الرعب بين الاهالي واضرار مادية في عدد من المنازل.

وقال الدهلكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العوائل التي ظلمت في قرية إمام ويس بعد ان رات ابناءها يقتلون امام اعينهم بدم بارد من قبل سفاحين معروفين، عادت مرة اخرى لتذبح بعد اطلاق سراح المتهمين”، مبينا ان “اليوم الضحية يذبح للمرة الثالثة بعد تعرض القرية للقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل جهات معروفة الولاءات والنوايا الحاقدة يقابله صمت مطبق من الجهات الامنية التي تعلم جيدا كما يعلم الجميع من يقف وراء القصف وتداعياته ،ويبدوا ان من سخرية القدر ان يفرج عن القاتل بمباركه الحكومة ويقصف الضحية بصواريخ الكاتيوشا وعدم اكتراث الحكومة”.

واضاف الدهلكي، اننا “نتابع وبشكل مباشر مايجري من تطورات في الاحداث في ديالى عموما وفي القرية خصوصا، من محاولات الجماعات الميليشاوية الخارجه عن القانون التي خرجت من اوكارها لتمارس كل ما لديها من فنون ارهابية لبث الرعب في قلوب العوائل الامنة بغية تهجيرها في تكرار واضح لمسلسل العنف والتهجير الطائفي”، مشددا على انه “بحال استمر الصمت الحكومي والامني فاننا سنعمل بكل ما منحنا اياه القانون من حقوق في الدفاع عن تلك العوائل وحمايتهم ومنع المساس بهم والسعي لمحاسبة قاتلي ابنائهم وذويهم وكل من يرسل الذعر لهذه العوائل الامنة واطلاع المجتمع الدولي على هذه الاعتداءات والجرائم ان لم يتم انصاف هذه العوائل من الحكومة والقضاء العراقي”.

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