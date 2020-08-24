الخارجية تقيم حفل تأبيني لإستذكار ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف الوزارة

2020/08/24 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أقامت وزارة الخارجية، الاثنين، حفلاً تأبينيّاً بالذكرى السنويَّة الحادية عشرة للحادث الإرهابيِّ الذي طال مبنى الوزارة.

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