الصحة توضح سبب عدم اعلان أرقام بحصيلة الإصابات بكورونا اليوم وتتحدث عن توجه جديد

2020/08/24 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، توضيحا بعد عدم إعلان أرقام بحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن توجه جديد لإعلان الموقف الوبائي.

وقال وكيل وزير الصحة د.



حازم الجميلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "اتخذنا الية جديدة في عرض الموقف الوبائي عبر عرض العدد الكلي للإصابات والوفيات وحالات الشفاء، لأنها الطريقة الأفضل للتعبير عن الموقف الوبائي، وسنستمر بهذه الطريقة لأنها أفضل في دراسة الموقف الوبائي".

وأضاف الجميلي، أن الوزارة شخصت "منذ أشهر عدم التزام واضح من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية".

وبشأن مختبرات اجراء الفحص للمشتبه بإصابتهم، أكد عدم وجود "أي مختبر في القطاع الخاص يجري فحص كورونا او تم ترخيصه"، مشيرا الى أن "قانون الصحة العامة يشدد على ان المختبرات يجب ان تكون لوزارة الصحة حصراً".

وتابع، أن "عدد المختبرات والفحوصات اليومية لا يبرر الذهاب للقطاع الخاص لإجراء فحص كورونا، والإعلان عن نتيجة الفحص لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وتجري الآلية بعد ابلاغ المشتبه باصابتهم بالفيروس عبر الهاتف، ومن لا يتم ابلاغه يسجل كتقصير على المؤسسة الصحية المشرفة".

وشدد وكيل وزير الصحة، أنه "لا يجوز اخذ العلاج بدون استشارة المستشفيات".

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