النائب الاول لرئيس البرلمان يعلن اصابته بفيروس كورونا/ موسع

2020/08/24 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اصابته بفيروس كورونا.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة ، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله اولا واخرآ ..



واضاف : اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية ، كما اطمئن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة بفضله سبحانه وتعالى ..



دعائي من العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن على كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل./انتهى3

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