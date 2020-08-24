النائب الاول لرئيس البرلمان يعلن اصابته بفيروس كورونا

2020/08/24 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

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مقتل واصابة عدد من الارهابيين بعملية امنية شمالي بغداد

بغداد / نينا / اعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل واصابة ارهابيين بعملية امنية شمالي بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تم بعملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي ، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ت، نفيذ ضربة جوية ناجحة ليلة السبت ادت الى مقتل كل من :

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