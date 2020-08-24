بعد ترشيحه لولاية ثانية.. ترامب يحذر من محاولة

2020/08/24 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب، الاثنين، أمام مؤتمر الحزب الجمهوري، في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا، من محاولة "تزوير الانتخابات"، مضيفا إلى أن هذه الانتخابات هي "الأهم في تاريخ" الولايات المتحدة.

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