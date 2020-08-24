2020/08/24 | 21:26 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن تحالف سائرون اسعد العبادي لـ "المرتكز": اكثر من 62 مندسا بالتظاهرات القي القبض عليهم بالجرم المشهود واطلق سراحهم بامر قضائي العبادي لـ "المرتكز": ضغوط حكومية وراء اطلاق سراح مندسين أساءوا للأجهزة الامنية اسعد العبادي لـ "المرتكز": مكتب الكاظمي يدير اثارة الشارع في عدد من مدن الجنوب

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