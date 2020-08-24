الكعبي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

2020/08/24 | 21:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، حقيقة اصابته بفيروس كورونا....

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