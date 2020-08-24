الحلبوسي لمفوضية الانتخابات: استقلاليتكم ستعيد ثقة المواطن بالاقتراع وتنقذ البلاد

2020/08/24 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اوصاها على الحفاظ على استقلاليتها بغية اعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية ومخرجاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الحلبوسي مع اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثل لبعثة الامم المتحدة في العراق وذلك لمناقشة الاستعدادات الادارية والتقنية لإجراء انتخابات مبكرة.

واكد الاجتماع على اهمية تنسيق وتعاون لجنة الانتخابات مع بعثة الامم المتحدة في العراق بهدف الاشراف على مصداقية الانتخابات القادمة وكذلك مراقبة المنظمات المعنية بالقضية الانتخابية.

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