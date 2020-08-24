سائرون تكشف موعد استئناف جلسات البرلمان وأبرز جدول أعماله

2020/08/24 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الاثنين، موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان للفصل التشريعي الجديد، مبينا ان قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية يتصدران جدول أعماله.

وقال الزيادي في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (24 آب 2020)، أن "مجلس النواب سيفتتح جلساته في الثالث من أيلول المقبل، وسيمرر خلالها قانون المحكمة الاتحادية والفقرة المعطلة من قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة".

وأضاف، أن "قانون الأحزاب قد يكون حاضرا ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى إلى جانب قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات"، مبينا أن "أغلب اللجان النيابية لديها قوانين جاهزة للتصويت مثل قانون الجرائم المعلوماتية".

وكان المتحدث باسم رئيس البرلمان شاكر حامد، قال في وقت سابق، إن "قانون الانتخابات أصبح جاهزا بعد إتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه".

وأضاف حامد في تصريح، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاستعداد حول إجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها".

وتابع، أن "قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا بعد أن أكملت اللجنة القانونية ملاحظاتها كافة، ليلبي طموحات الشعب وضمان مستقبل أفضل للشباب".

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