مسؤول كبير بالدولة يعلن اصابته بـ كورونا (صورة)

2020/08/24 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي ترشح لعضويته عن كتلة سائرون والتيار الصدري، حسن الكعبي عن اصابته بفيروس كورونا بعد ان اثبتت الفحوصات الطبية ذلك.

وقال الكعبي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي " نسخة منه اليوم (24 اب 2020) ما نصه : " قبل يومين شعرت بأعراض صحية غير مطمئنة ، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله اولا واخرآ ..





اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية ، كما اطمأن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة بفضله سبحانه وتعالى ..





دعائي من العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل" .





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