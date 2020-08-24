خاطرة في صبر أيوب - رواء محمود حسين

2020/08/24 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رواء_محمود_حسين كان علي خلال السنوات التي مرت أن أزود نفسي بأقوى وسائل النجاح وهو مبدأ الصبر.



نعم إن الصبر هو الوسيلة لأي نصر تريد أن تحققه، فإن أردت أن تنجح في أي عمل تقوم به أو هدف تسعى من أجل تحقيقه فعليك أن تصبر.



وكنت أسلي النفس بقصص الصابرين التي كانت تمنحني طاقة على الصبر.



وكان من هذه القصص قصة النبي الصالح أيوب عليه السلام: قال ابن عساكر: أيوب نبي الله (صلى الله عليه وسلم) ابن رازح بن آموص بن ليفز ......





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